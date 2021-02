Pfizer-BioNTech vai entregar mais 75 milhões de vacinas à União Europeia

Vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 © Michael Ciaglo/AFP

A empresa alemã BioNTech, que, juntamente com a farmacêutica norte-americana Pfizer, produziu a primeira vacina aprovada contra a Covid-19, anunciou que vai fornecer mais 75 milhões de doses à União Europeia (UE), no segundo trimestre deste ano. De acordo com a agência de notícias Efe, a empresa está a otimizar os seus processos de produção e poderá aumentar o fornecimento de doses da vacina.

"Continuamos a trabalhar para aumentar o stock a partir de 15 de fevereiro, para alcançar o número de doses fixado nos contratos. No segundo trimestre, poderemos fornecer mais 75 milhões de doses à UE", afirmou o diretor financeiro da BioNTech, Sierk Poetting, num comunicada citado pela Efe.

Este anúncio surge depois da recente polémica com a vacina da AstraZeneca, que não deverá ser entregue nas doses contratualizadas com a União Europeia, por falta de produção, no primeiro trimestre deste ano.

