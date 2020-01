Black Enchente: os saldos após as chuvas

Direitos Reservados © Loja em São Carlos, estado de São Paulo

Janeiro no Brasil, sobretudo nos estados do sudeste do país, como São Paulo, é quente e chuvoso.

E essas chuvas trazem consequências trágicas, como a morte de dezenas de pessoas, todos os anos, no período do verão.

E também terríveis prejuízos materiais.

Em São Carlos, cidade bem no coração do estado de São Paulo, as enchentes que a chuva trouxe quase arruinaram o negócio de 120 lojas do Mercado Municipal.

Não dá para os comerciantes recuperarem o prejuízo. Mas dá para minimizá-lo, pelo menos.

O comerciante Santo Zacarin, por exemplo, depois de pescar no meio da maré alguns dos pares de sapatos que tinha à venda a 130 reais passou a vendê-los a menos de metade do preço, 60 reais, o equivalente a uns 13, 14 euros.

E os transeuntes, mesmo os que não andavam a precisar de sapatos por esta altura, vendo o desespero dos vendedores desataram a comprar mais por solidariedade do que outra coisa.

De repente, o comércio, apesar das chuvas pavorosas, até teve uma segunda vida que deixou toda a gente relativamente satisfeita - os clientes por compararem sapatos, mesmo um pouco afetados pela água, a metade do preço; os vendedores por terem vendido, se bem que a preços nem sempre compensadores, mais do que esperavam.

Ao fenómeno, a população da cidade deu o nome de Black Enchente, numa improvisada adaptação, claro, da famosa Black Friday.

Esperemos que não mas, quem sabe, talvez vire até tradição de janeiro.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras a crónica Acontece no Brasil.