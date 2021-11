Ayọ Tometi foi uma das oradoras que subiu esta quarta-feira ao palco principal da Web Summit © AFP

Surgiu através de uma hashtag em 2013 depois absolvição de George Zimmerman pela morte a tiro de um jovem afro-americano de 17 anos, Trayvon Martin, na Florida. Hoje, é um dos maiores movimentos civis dos Estados Unidos. É isso deve-se ao poder das redes sociais.

O ano de 2020, com o homicídio de George Floyd, provocou os maiores protestos de sempre em território norte-americano, em que se exigia justiça e condenação do polícia Derek Chauvin, e o movimento ganhou novo folgo. Uma das co-fundadoras do Black Lives Matter está em Lisboa por estes dias e foi uma das principais oradoras na Web Summit.

A partir do palco da Altice Arena, no segundo dia da cimeira tecnológica, Ayọ Tometi, sublinhou que as redes sociais "têm ainda um longo caminho a percorrer", dando o exemplo do Facebook, que considera uma plataforma "vulnerável".

"O Facebook é uma plataforma muito vulnerável e, por isso, preocupa-me especialmente até porque permite que os ativistas de direitos humanos sejam alvo" de ataques, considerou a ativista, que confessou que atualmente só usa o Facebook "para fins pessoais".

Filha de imigrantes nigerianos e criada no Arizona, Ayọ alertou que devemos "ter muito cuidado, sermos vigilantes", nas redes sociais. A ativista lembrou que a tecnologia, por si só, não chega para "revolucionar" o mundo. "São pessoas verdadeiras e comprometidas que produzem mudança. As ferramentas são importantes, mas não são tudo", frisou.

No geral, Tometi alertou que o combate ao racismo estrutural "envolve todos e cada um de nós". "Temos a responsabilidade, não importa se estamos no setor público, no setor privado, se estamos no entretenimento, de garantir que a organização, a empresa, seja anti-racista", defendeu.

Além disso, a ativista norte-americana exige mais respostas ao poder político com o objetivo de conseguir mudanças significativas. Para Ayọ Tometi, o movimento "não é só sobre os negros", engloba "os invisíveis" de todas as comunidades.