Blinken encontra-se com MNE da Ucrânia e promete mais armas

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, com Anthony Blinken

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, encontrou-se com o secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken, que reiterou que mais armas estão a caminho da Ucrânia. No Twitter, o MNE da Ucrânia sublinhou que chegaram a acordo para trabalharem em conjunto para que as exportações de alimentos do país cheguem a África e à Ásia.

Dmytro Kuleba publicou também uma fotografia com o homólogo dos EUA e agradeceu o apoio do país.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA afirmou que Blinken "transmitiu detalhes sobre a última tranche de assistência de segurança dos EUA para reforçar a defesa da Ucrânia.

