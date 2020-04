Bloomberg Business Week: "Em que é que estavam a pensar?"

Por Ricardo Alexandre 17 Abril, 2020 • 08:11 Partilhar este artigo Facebook

No El País, quatro regiões autónomas descolam do programa educativo do governo... ao lado na capa, Von Der Leyen pede desculpas a Itália pelo abandono da UE... No canto inferior direito, uma das inquietações do momento: os especialistas não sabem quanto tempo está a salvo quem superou a infeção... A foto na capa é de uma fila de trabalhadores que vão medir a temperatura antes de começar a trabalhar numa fábrica de caixas de cartão em Sevilha... No topo da primeira há ainda uma chamada para o epitáfio de Luís Sepúlveda...o El País chama-lhe um autor comprometido e popular...

No ABC, em manchete: "São milhares de mortos e estão mal contados"... Catalunha soma-se a Madrid, Castilla La Mancha e Extremadura e exigem ao Ministério da Saúde que modifique o método de contagem dos falecidos em domicílios e lares de idosos... O presidente da sociedade de geriatria avisa que o número de mortos vai subir bastante nos centros de idosos quando chegarem os testes.

Está na manchete do La Vanguardia... metade dos idosos falecidos viviam em lares...

O Ponto Hoje, também da Catalunha, chama-lhe guerra de números...

Sintetiza bem o assunto a manchete do Voz da Galiza: cresce a confusão em Espanha pela contagem de mortos.

Trancas na porta depois de casa roubada: o velho ditado aplica-se a uma leitura da manchete do Diário de Burgos... O jornal revela que esta província espanhola teria tido menos 85% de casos se tivesse começado o confinamento uma semana antes.

No Economista, Sanchez dá-se ao poder de intervir nos investimentos de mais de um milhão... Pode vetar operações em setores estratégicos como energia, comunicações e imprensa... Noticia este diário económico que um rendimento mínimo improvisado vai custar seis mil milhões ao ano.

Há uma empresa de cruzeiros, a Carnival que faz a capa da revista Bloomberg... Não é publicidade, apesar da beleza da foto... o título é: em que é que a Carnival estava a pensar? Duas linhas no subtítulo: enquanto o coronavírus se espalhava pelo mundo, uma empresa mantinha as pessoas a fazer festas em navios de cruzeiro. Dezenas morreram e os processos-crime estão apenas a começar...

O USA Today diz que planos de retoma do governo Trump têm grandes buracos... A Casa Branca é avisada de que o objetivo Maio (fazer regressar a vida normal já no mês que vem) é arriscado... Esta foi a semana mais mortífera no país e, lembra este diário, todos têm nomes. Na última semana nos Estados Unidos já morreu mais gente do que somados os históricos Pearl Harbour (o ataque do Japão à base americana em 1941) e 11 de Setembro (o atentado contra as Torres Gémeas em Nova Iorque em 2001).

No Quotidien, do Luxemburgo, ensinar com toda a segurança é o titulo no topo da capa, com uma imagem desfocada de alunos a entrar para a escola...

Máscara, com o cabelo preso por um lenço vermelho na cabeça... o título é: Alemanha, Dinamarca, Israel, Vietname, aqueles que caminham à frente, na dianteira da luta contra a pandemia.

No Liberation há um homem de riso rasgado... Terá razões para estar feliz pelo muito dinheiro... mais muito dinheiro que faz (ou ganha) por estes dias... Jeff Bezzos, o líder da Amazon aparece na capa do Libé com uma encomenda nos braços... O título da manchete é "A ajuda da Covid".

No francês Fígaro, porque é que a Alemanha se sai melhor face à Covid-19 é a pergunta em manchete... O subtítulo desvenda mas não é grande segredo: máscaras, testes, confinamento... À reação de Angela Merkel junta-se a qualidade do sistema de saúde federal, que permite ao país ser um modelo na luta contra o coronavírus. Há uma foto na capa do Fígaro... Umas vinte pessoas com bandeirinhas chinesas ao vento... e um deles com uma bandeira grande... o título: a propaganda chinesa irrita o resto do mundo. De Taiwan à África e à Europa, a diplomacia pós-coronavírus da segunda potência mundial tenta recriar em sua vantagem a história da pandemia que despontou em Wuhan.

Não é isso que dizem os jornais chineses em língua inglesa; leio, no China Daily, o presidente Xi Jinping dizer que a cooperação e solidariedade são chave para combater o contágio... No Shangai Daily... Xi e Putin falaram ao telefone sobre Covid-19. No Global Times: o povo de Wuhan sai do seu momento mais sombrio.

No Jornal de Angola, crianças de rua são recolhidas para locais decentes e seguros. Também a referência a uma campanha lançada pela União Africana em busca de 1 milhão de testes... O título bem poderia ser: uma gota no oceano.

