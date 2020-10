"Boa Noite!": recolher obrigatório em França

© Reprodução parcial da capa do jornal Libération

Por Ricardo Alexandre 15 Outubro, 2020 • 09:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"A segunda onda do vírus assola a Europa" põe em manchete o Voz da Galiza... fala no recolher obrigatório em França entre as nove da noite e as seis da manhã; fala em Portugal que declarou a calamidade e limita as reuniões a um máximo de cinco pessoas; fala nas Astúrias que retrocede para a fase 2 e na Catalunha que vai ter os bares fechados nos próximos quinze dias...

As notícias sobre as restrições na Catalunha e em França também aparecem na primeira do El País...

No Vanguardia, Catalunha opta pela via drástica para travar a segunda onda...o jornal explica o que se pode e não pode fazer nas próximas duas semanas...

Sobre o recolher obrigatório em França por causa da pandemia, capa do Liberation tem duas palavrinhas que dizem tudo: Boa Noite.

O Fígaro põe o presidente Macron na capa e diz que se trata de uma "regressão para retomar o controlo"... tudo em casa a partir das nove da noite, trata-se de reduzir a vida social sem parar a vida económica.

A pandemia passa ao lado da primeira página em papel do jornal Le Monde... nada sobre o recolher obrigatório apenas uma referência ao tomar de pulso à popularidade do primeiro-ministro Jean Castex. A manchete é sobre a América face às teorias conspiracionistas... ou teorias da conspiração... chama fraqueza conspiradora ao QAnon, uma teoria da conspiração de extrema direita detalhando um suposto plano secreto por um suposto "estado profundo" contra o presidente dos Estados Unidos Donald Trump... são grupos que crescem muito nas redes socais, caraterizam-se por desacreditarem dos conselhos das autoridades sanitárias... o Facebook baniu a seus de outubro, todas as referências ao QAnon de todas as suas plataformas...

Um exclusivo do jornal USA Today fala na descriminação mortal... como a segregação habitacional foi combustível para uma segunda vaga do coronavirus...

O jornal de Angola mostra na primeira página o presidente a inaugurar uma fábrica de montagem de tratores e o título da manchete é: "fazer um país forte na produção agrícola". Hoje João Lourenço discursa no parlamento no arranque da sessão legislativa.