Boeing 747 bate recorde de velocidade graças à tempestade Ciara

Um recorde com a ajuda das condições climatéricas. Este domingo, dia 9 de fevereiro, o voo do Aeroporto JFK em Nova Iorque para o aeroporto de Heathrow em Londres, ficou marcado pelo curto tempo de viagem. Foram menos de cinco horas de viagem, numa rota em que o tempo médio ultrapassa as seis horas.

A tempestade Ciara, que está a ser responsável por ventos de 150 km/h em vários pontos da Europa foi essencial para que o Boeing 747 da British Airway atingisse, em alguns pontos, a velocidade de 1.327 km/h.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt



If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh