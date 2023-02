Boeing vai deixar de produzir caças de Top Gun em 2025

O caça F/A-18 Super Hornet © Wikimedia Commons

A Boeing anunciou o fim da produção em 2025 do F/A-18 Super Hornet, o caça do filme 'Top Gun: Maverick', de 2022, após uma entrega final à Marinha norte-americana e depois de 40 anos de entregas.

A companhia prevê encerrar a produção do caça a jato no final de 2025, mas ressalva que a produção do avião pode ser estendida até 2027 se a Índia fizer um pedido.

O primeiro F/A-18 estreou em 1983 e foi construído pela McDonnell Douglas, que se fundiu com a Boeing em 1997, e desde esse ano mais de 2000 Hornets, Super Hornets e Growlers foram entregues aos militares dos Estados Unidos e aos governos de países aliados, como o Canadá, Finlândia, Austrália e Malásia.

Mas o destino do avião tem estado incerto nos últimos anos e, após o outono de 2021, a Marinha deixou de planear qualquer compra de Super Hornets, alegando a idade do 'design' do avião, tendo um ato do Congresso norte-americano mantido até agora a produção.

A notícia do fim da produção acontece menos de um mês após a Boeing entregar o último 747, usado durante meio século para o serviço de passageiros e carga.

A Boeing defende que o fim da produção do F/A-18 vai permitir concentrar-se em futuras aeronaves militares, tripuladas e não tripuladas, e aumentar a produção de outros programas de defesa, anunciando planos para construir três novas instalações em St. Louis, onde os F/A-18 são montados.

"Estamos a planear o futuro, e construir aeronaves de caça está no nosso ADN", disse o vice-presidente da divisão Air Dominance da Boeing, Steve Nordlund.

A companhia esclareceu que vai continuar a desenvolver atualizações para a frota atual de F/A-18 Super Hornets e EA-18G Growlers.

O Super Hornet teve destaque no filme de 2022 "Top Gun: Maverick", com Tom Cruise a desempenhar o papel de aviador da Marinha.