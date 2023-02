Boeing vai fornecer sistemas de orientação para mísseis balísticos dos EUA

O teste de um míssil Minuteman III, em junho do ano passado © AFP (arquivo)

A Boeing ganhou um contrato de 1,6 mil milhões de dólares (1,45 mil milhões de euros) para fornecer aos EUA sistemas de orientação para os mísseis balísticos intercontinentais Minuteman III, anunciou o Pentágono.

Todo o equipamento deve ser entregue até 01 de fevereiro de 2039 e "o trabalho será realizado na Base da Força Aérea de Hill, em Utah", disse, na quarta-feira, o departamento da Defesa norte-americano, que publica diariamente os contratos adjudicados a diferentes fornecedores.

O número específico de sistemas de orientação a serem entregues pela construtora Boeing não está especificado no contrato.

O Minuteman III, em serviço há 50 anos, está equipado com uma ogiva capaz de transportar uma bomba nuclear.

No arsenal nuclear dos EUA, este é o único míssil balístico intercontinental (ICBM) lançado a partir de terra, estando alojado em silos de lançamento em três bases militares no norte dos EUA, Wyoming, Dakota do Norte e Montana.