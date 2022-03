Bolsas europeias em alta, apesar de se manter recudrescimento da guerra na Ucrânia

Bolsas abriram a subir © Altea Tejido/EPA

As principais bolsas europeias abriram, esta terça-feira, em alta, apesar de se manter o recrudescimento da guerra na Ucrânia e as pressões de subida do preço do petróleo.

Cerca das 9h00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 1,14% para 421,88 pontos, o petróleo Brent subia para 126,36 dólares por barril e o euro avançava para 1,0902 dólares.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,52%, 1,81% e 1,61%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizava 2,95% e 3,15%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência, estando cerca das 9h00 o principal índice, o PSI20, a subir 2,11% para 5.507,50 pontos.

Os mercados continuam pendentes com as tensões geopolíticas. O Governo russo advertiu que tem todo o direito a tomar medidas de represália, como impor um embargo ao gás que envia para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1, se a comunidade internacional impõe sanções às suas exportações energéticas.

Entretanto, a terceira ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia terminou na segunda-feira com pequenos avanços em relação à melhoria da logística dos corredores humanitários para retirar a população civil. Os dois países deverão reunir-se pela quarta vez na quinta-feira.

No plano macroeconómico, serão, esta terça-feira, publicados os dados do Produto Interno Bruto (PIB) da Europa do quarto trimestre de 2021.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na segunda-feira, com o Dow Jones a cair 2,37% para 32.817,38 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado a 4 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 3,62% para 12.830,96 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,0915 dólares, contra 1,0875 dólares na segunda-feira, um mínimo desde junho de 2020.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em forte alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 125,15 dólares, contra 123,21 dólares na segunda-feira.

