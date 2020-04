Bolsas europeias em alta mas muito pendentes do impacto económico da pandemia

© Pixabay

As principais bolsas europeias estavam esta quinta-feira em alta, mas mantinham-se muito pendentes das consequências económicas da pandemia da covid-19 e da evolução do preço do petróleo. Cerca das 09h00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 1,15% para 326,76 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,88%, 1,16% e 1,25%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 1,042% e 2,21%.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09h00, o principal índice, o PSI20, avançava 0,51%, para 4.158,98 pontos.

No contexto da pandemia, os investidores vão estar atentos à conferência de imprensa da diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Gergieva, depois de a instituição ter revisto em drástica baixa as previsões económicas a nível mundial.

Também o presidente do Banco Mundial, David Malpass, dará uma conferência de imprensa, enquanto a Eurostat publicará os dados sobre a produção industrial da União Europeia (UE).

Outro dos focos de hoje vai ser a publicação do relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP, um dia depois da Agência Internacional de Energia (AIE) ter feito o mesmo.

Apesar do acordo alcançado pelos produtores de petróleo no domingo para limitar os excedentes da oferta, o preço do petróleo Brent continua a afundar-se, tendo descido 6,45% na quarta-feira.

Esta quinta-feira, o Morgan Stanley será um dos que apresentará os resultados do primeiro trimestre.

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou com o Dow Jones a cair 1,86% para 23.504,35 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a recuar 1,44% para 8.393,18 pontos, contra o atual máximo de 9.817,18 pontos em 19 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0877 dólares, contra 1,0917 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho também abriu hoje em baixa, a cotar-se a 27,51 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 27,69 dólares na quarta-feira e o mínimo de 24,74 dólares em 1 de abril.

