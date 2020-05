Bolsonaro ameaça com Forças Armadas: "Acabou a paciência"

© AFP

No jornal brasileiro "O Dia", as declarações do presidente Bolsonaro... o título é "Ameaçador"... diz o chefe de estado brasileiro: "Não vamos mais admitir interferência. Acabou a paciência"... "o povo está connosco, as Forças Armadas também estarão ao nosso lado"; "Peço a Deus que não tenhamos problemas essa semana. Porque chegamos no limite"... Escreve o jornal O Dia que mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro desafiou as recomendações sanitárias e afrontou a democracia. Participou ontem, diante do Palácio do Planalto, num comício contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso dos Deputados, com centenas de pessoas aglomeradas e fez declarações de cunho autoritário. Jornalistas foram agredidos, no caso, do jornal Estado de São Paulo. Ainda no Dia, lemos o que o Brasil supera os 7 mil mortos e tem mais de cem mil doentes.

No jornal Agora São Paulo, o mesmo ato público em que Bolsonaro participou tem direito a foto de capa... gente, muita gente com camisola amarela e verde, cores da bandeira nacional. Bolsonaro diz "chegados ao limite". Bolsonaro vai a ato (comício diz-se por cá), diz ter apoio militar e desafia o Supremo.

O diário francês Fígaro fala dos planos do governo e coloca em manchete a pergunta: "A França será desconfinada a 11 de maio?"... O próprio executivo de Edouard Phillipe é muito prudente e receia pelo que possa ter sido uma segunda vaga de contaminações com este último fim de semana alargado.

No Liberation, "uma avenida para as bicicletas"... pistas temporárias para bicicletas, ruas reservadas... cada vez mais cidades tentam dissuadir o transporte público para limitar a propagação da covid-19.

Na Bélgica, o De Standaard, União Europeia lança-se na corrida para corona-vacina...

Em Itália, o Corriére Della Sera, diz que estamos perante A Hora da Responsabilidade...

No Guardian, ministros falam de passaportes de imunidade para fazer voltar o Reino Unido ao trabalho...

No Independent, uma app do serviço nacional de saúde em teste enquanto o Nr.10 (o gabinete do Primeiro Ministro) planeia nova fase...

No Daily Telegraph, uma citação de Boris Johnson faz a manchete: uma vacina é o empenho das nossas vidas.

No espanhol 5 Dias, "Travão nos investimentos em hotéis e centros comerciais"... projetos hoteleiros de 3 500 milhões estão parados...

Três homens na capa do diário ABC, também em Espanha... São presidentes de governos regionais... Feijóo da Galiza, Urkullu do País Basco e Torra da Catalunha... Lá aparecem os 3 de fato e gravata"Feijóo, Urkullu e Torra contra o estado de alarme"... o estado de emergência neste bocado da Ibéria que não é Espanha.

No El País, "o PP e o PNV, o partido nacionalista basco do referido Urkullu, resistem a apoiar a prorrogação do estado de alarme... Um olhar para o mundo: "Personalidades da Polónia apelam ao boicote das eleições", "Cuba e Estados Unidos elevam a tensão como na Guerra Fria", "os líderes africanos voltam-se contra a dívida externa"... o jornal dá ainda conta do conflito interno no Cuidadanos: Inês Arrimadas distancia-se de Albert Rivera".

No País, em Angola "UNITA esclarece caso da deputada que violou cerca sanitária"... o partido lamenta o episódio mas também deplora a exposição pública da sua deputada "como foi posta pela televisão Pública de Angola" (TPA).

Na revista americana The Week, "Uma experiência da ciência: será que as infeções aumentarão na Geórgia, Texas enquanto outros estados reabrem os negócios?"... Noutra revista a Newsweek... "Quanto é que a Geração Z aguenta?"... Nasceram pouco antes do 11 de setembro, cresceram durante a Grande Recessão e lançam-se na vida adulta no meio de uma pandemia global.