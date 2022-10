Por Carolina Quaresma com Rui Oliveira e Costa 31 Outubro, 2022 • 02:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Lula da Silva afirmou que o seu Governo terá de "conversar com muita gente que está com raiva" e adiantou que Bolsonaro, até ao momento, ainda não reconheceu a derrota.

"Em qualquer lugar do mundo, o Presidente derrotado já teria ligado e reconhecido a vitória", disse Lula da Silva enquanto discursava para os seus apoiantes numa Avenida Paulista completamente lotada. Bolsonaro "até agora ainda não ligou, nem reconheceu a derrota. Não sei se vai ligar ou se vai reconhecer".

"De qualquer forma, quero que ele saiba que eu devo grande parte da minha vitória à coragem e à atitude das mulheres brasileiras", referiu.

Lula da Silva promete "Ministério dos Povos Originários" para combater o racismo

Ainda durante o discurso na Avenida Paulista, Lula da Silva afirmou que os indígenas "sofreram muito" às mãos de um governo "fascista".

"A minha resposta para os indígenas é que nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários para que eles nunca mais sejam tratados como cidadãos de segunda categoria", prometeu.

E complementou: "O racismo é uma doença que temos de limpá-la do nosso país. Deus fez-nos iguais e não é possível que seja tratado como inferior só porque não tem a cor branca."

"Nós somos iguais e só precisamos de ter oportunidades iguais", concluiu o novo Presidente eleito do Brasil.

As mulheres, a cultura e a educação

Na Avenida Paulista, junto dos seus apoiantes, Lula voltou a dizer que esta é uma vitória das mulheres que querem ser "tratadas como parte da História". "A mulher pode e deve estar onde ela quiser, sem pedir licença."

O novo Presidente do Brasil reconheceu que "jamais" imaginou "que a pobreza iria voltar" e voltou a prometer: "Eu tenho muitos compromissos, mas o mais essencial é garantir que cada criança, mulher, adolescente e homem possam tomar café, almoçar e jantar as proteínas necessárias."

Lula da Silva reafirmou que o Brasil vai recuperar a cultura e a educação.

Emocionado, Lula diz que esta foi "a guerra mais difícil" que enfrentou, referindo-se às fake news.

Lula deixou também uma palavra especial a Dilma Rousseff, Geraldo Alckmin e à sua mulher, Rosângela da Silva.

"Prometo-vos que vou fazer até mais do que eu puder, porque vocês deram-me um voto de confiança", disse, acrescentando: "Do fundo do meu coração, obrigado a todos vocês pela glória que me deram de vencer essas eleições."