Bolsonaro com "expectativa de vitória" na segunda volta eleitoral

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, votou este domingo na cidade do Rio de Janeiro vestido com as cores verde e amarela e declarou ter expectativa de vitória na eleição presidencial deste domingo em que tenta a reeleição.

"Expectativa de vitória, pelo bem do Brasil. Só tivemos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde. Ou melhor, o Brasil será vitorioso hoje à tarde", disse aos jornalistas do lado de fora da Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde votou.

O presidente brasileiro chegou ao local e votou assim que as urnas foram abertas, por volta das 8h00 locais (11 horas em Lisboa).

Após votar, o candidato saiu da Vila Militar e seguiu para o aeroporto do Galeão para receber a equipa de futebol do Flamengo, que no sábado venceu o Athletico Paranaense num jogo disputado no Equador e se tornou tricampeã da Taça Libertadores da América.

Bolsonaro enfrenta hoje o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) numa eleição marcada pela polarização política e muita tensão.

Na primeira volta das eleições realizadas em 2 de outubro, Lula da Silva venceu com 48,4% dos votos face a 43% dos votos que Bolsonaro obteve.