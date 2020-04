Bolsonaro exonera diretor da Polícia Federal. Saída de Sergio Moro está mais perto

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil © Sergio Lima/AFP

Jair Bolsonaro demitiu mesmo o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. O anúncio oficial surgiu através do Diário Oficial da União, depois de já ter sido anunciado pela imprensa brasileira que o ministro da Justiça Sergio Moro ia deixar o cargo devido a crispações relacionadas com a Polícia Federal.

Maurício Valeixo foi escolhido por Sérgio Moro para chefiar a PF e apesar de a exoneração ter sido feita "a pedido" por Moro e Bolsonaro, o ministro não assinou a ordem nem foi avisado de que esta iria ser publicada.

Num momento em que o Governo brasileiro está a gerir, com muitas críticas, a pandemia do novo coronavírus no país, o Presidente e o ministro da Justiça estão em rota de colisão, sendo que este tema poderá ter sido a gota de água.

O jornal brasileiro Folha revelou, esta quinta-feira, que Sergio Moro pediu mesmo a demissão do cargo. A saída estaria a ser negociada com Jair Bolsonaro, mas a precipitação da saída de Valeixo pode antecipar a saída do ex-juiz da operação Lava Jato.

A Polícia Federal brasileira está a investigar casos de pessoas próximas de Bolsonaro, nomeadamente os filhos e algumas pessoas de confiança, o que terá espoletado o momento que se vive dentro do Governo e com as entidades da justiça.