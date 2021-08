Bolsonaro diz que brasileiros devem comprar armas para não serem escravizados

"Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar" © Evaristo Sá/AFP

Por Lusa 27 Agosto, 2021 • 16:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, voltou a estimular esta quarta-feira que a população brasileira compre armas para não serem escravizados, reiterando o seu discurso pró-armas enquanto aumenta críticas ao poderes judiciário e legislativo do país.

"Tem que todo mundo comprar fuzil [espingarda] (...) Povo armado jamais será escravizado", afirmou o Presidente brasileiro, enquanto falava com apoiantes em Brasília.

De seguida, o mandatário ainda ironizou sobre críticas à subida da inflação, dizendo saber que este tipo de arma tem um preço elevado.

"Sei que [um fuzil] custa caro. Tem um idiota: 'Ah, tem que comprar é feijão'. Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar", afirmou.

O chefe de Estado brasileiro - que recentemente aumentou críticas ao sistema de justiça devido à abertura de investigações contra si e contra apoiantes seus e também decisões tomadas pelo Congresso sobre o voto impresso -, disse que não quer interferir no poder judiciário nem no legislativo, mas afirmou que é "difícil governar desta maneira".

"Tem ferramentas lá dentro [da Constituição] para ganhar a guerra. Tem gente que está do lado de fora. Difícil governar um país desta maneira", disse Bolsonaro. "O único dos poderes que é vigiado o tempo todo e cobrado sou eu", acrescentou, em alusão ao seu cargo de Presidente e, portanto, chefe do poder executivo durante o período do seu mandato, que termina em 2022.

"O que acontece para o lado de lá não tem problema nenhum. Eu não quero interferir para o lado de lá, nem vou. Agora, tem que deixar a gente trabalhar para o lado de cá", concluiu.