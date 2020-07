Bolsonaro diz ter sintomas de Covid-19. Brasil regista 620 mortes e 20 229 casos

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil © Sergio Lima/AFP

Por TSF com Lusa 06 Julho, 2020 • 23:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, revelou esta segunda-feira à CNN Brasil que tem sintomas do novo coronavírus, como 38ºC de febre, e está a tomar hidroxicloroquina, o fármaco cuja eficácia no tratamento deste vírus não é consensual entre os especialistas. Bolsonaro já fez o teste e o resultado vai ser conhecido na terça-feira.

O Brasil registou 620 mortes e 20 229 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, estando ainda sob investigação uma eventual relação de 4146 óbitos com a doença, informou esta segunda-feira o executivo.

O país sul-americano totaliza agora 65 487 vítimas mortais e 1 623 284 casos confirmados desde o início da pandemia no país, registada oficialmente em 26 de fevereiro.

A taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil está nos 4% esta segunda-feira, quando 927.292 pacientes infetados já recuperaram e 630 505 doentes continuam sob acompanhamento.

De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, 230 das 620 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídas nos dados desta segunda-feira.

São Paulo (sudeste), o estado mais rico e populoso do Brasil, mas também o foco da pandemia no país, acumula 323 070 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus e 16 134 mortos.

O Rio de Janeiro (sudeste), que vinha sendo o segundo estado mais afetado, foi ultrapassado este fim de semana pelo Ceará (nordeste), que tem esta segunda-feira 122 477 infetados e 6481 vítimas mortais.

Já o Rio de Janeiro, terceira unidade federativa com mais casos de infeção, totaliza 121 879 pacientes com Covid-19 e 10 698 óbitos.

Todas as 27 unidades federativas do Brasil já ultrapassaram as 10 mil pessoas diagnosticadas com o vírus e 13 já têm mais de mil mortos contabilizados desde a chegada da pandemia ao país, que é o segundo com mais infeções e mortes no mundo.

A cidade brasileira de São Paulo reabriu esta segunda-feira bares, restaurantes e salões de beleza, após mais de 100 dias fechados.

A cidade, que é capital estadual, passou à fase amarela do plano estadual de flexibilização gradual da economia, que autoriza a reabertura destes espaços comerciais.

Contudo, segundo a imprensa local, a adesão dos paulistas foi pequena, apesar da implementação de regras de distanciamento social, como mesas afastadas, medição da temperatura corporal e funcionários a atender de máscara e a oferecer álcool em gel aos clientes.

Bares e restaurantes de São Paulo poderão agora funcionar com 40% da sua capacidade durante seis horas por dia, respeitando regras de distância física e medidas de higiene.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 535 mil mortos e infetou mais de 11,52 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.