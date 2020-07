Jair Bolsonaro © Joedson Alves/EPA

Por TSF 07 Julho, 2020 • 16:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está infetado com o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo chefe de Estado brasileiro em declarações aos jornalistas.

Na segunda-feira, Bolsonaro revelou à CNN Brasil que tinha sintomas, como 38ºC de febre, e que está a tomar hidroxicloroquina, o fármaco cuja eficácia no tratamento deste vírus não é consensual entre os especialistas.

É caso para dizer que o feitiço se virou contra o feiticeiro. Jair Bolsonaro desvalorizou os sintomas do vírus, no início da pandemia, afirmando mesmo que, caso fosse infetado, não passaria de uma "gripezinha ou resfriadinho".

Aos jornalistas, Bolsonaro não adiantou que medidas adicionais vai tomar, mas garantiu que "não é preciso entrar em pânico".

"A vida continua. No Brasil temos de voltar a trabalhar, caso contrário, a economia pode ficar numa situação complexa. Não se pode combater o vírus com a economia fechada. Caso contrário, o efeito colateral do vírus vai ser ainda pior", recordou Bolsonaro.

No final da intervenção, o Presidente Brasileiro pediu aos jornalistas que se afastassem e, sem máscara, afirmou que "está tudo em paz". Bolsonaro agradeceu aos que torceram por ele, já aos que criticaram, "não tem problema, podem continuar a criticar".

"Vamos tomar cuidado com os mais idosos. Os mais jovens tomem também cuidado, mas fiquem tranquilos. Para vocês, a possibilidade de algo mais grave é próxima de zero", finalizou Bolsonaro.

O país sul-americano é o segundo mais afetado pela pandemia em todo o mundo. Totaliza 65 487 vítimas mortais e 1 623 284 casos confirmados desde o início da pandemia no país, registada oficialmente em 26 de fevereiro.

A taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil está nos 4% esta segunda-feira, quando 927.292 pacientes infetados já recuperaram e 630 505 doentes continuam sob acompanhamento.

Em atualização