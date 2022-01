Bolsonaro hospitalizado em São Paulo

Há seis meses, Jair Bolsonaro já tinha estado hospitalizado no mesmo estabelecimento de saúde © John Minchillo/AFP

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, deu entrada num hospital em São Paulo. De acordo com a Globo, o chefe de Estado brasileiro estará com obstrução intestinal. O médico que operou Bolsonaro aquando da facada de que foi alvo, em 2018, o Presidente do Brasil sentiu dores abdominais que o levaram até ao estabelecimento de cuidados de saúde.

O Presidente brasileiro encontrava-se em São Francisco do Sul, no estado de Santa Catarina, de onde partiu para Joinville, de helicóptero. Depois subiu a bordo de um avião até São Paulo, onde deu entrada no Hospital Vila Nova Star, durante a madrugada.

O médico que seguiu Bolsonaro quando o Presidente do Brasil foi esfaqueado há quase quatro anos adianta que não deverá ser necessária uma intervenção cirúrgica. António Luiz Macedo está, de momento, nas Bahamas, mas a postos para embarcar para o Brasil e avaliar a situação.

Há seis meses, Jair Bolsonaro já tinha estado hospitalizado no mesmo estabelecimento de saúde, devido a uma crise de soluços que durou vários dias e desencadeou dores abdominais. O chefe de Estado do Brasil teve alta ao fim de alguns dias, após a obstrução intestinal.