Ricardo Araújo Pereira decretou "17 segundos" na emissão do Governo Sombra desta semana em homenagem a um momento "ternurento" entre o Presidente do Brasil e o Presidente dos Estados Unidos.

Por Ana António 29 Set, 2019 • 13:51

Jair Bolsonaro afirmou um dia "eu jamais vou falar "eu te amo" para um homem", mas não foi isso que aconteceu na Assembleia Geral da ONU sobre o Clima, no passado dia 25 de setembro.

Num breve encontro de 17 segundos entre o Presidente do Brasil e o Presidente dos Estados Unidos - e segundo diplomatas que testemunharam o momento - Bolsonaro terá respondido com um "I love you" a um cumprimento de Donald Trump.

A emissão completa do Governo Sombra, para ver e ouvir, sempre, em tsf.pt.