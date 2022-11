Bolsonaro não vai contestar resultados eleitorais

Bolsonaro © Alan Santos/Presidência do Brasil/AFP

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro deverá fazer a sua primeira declaração oficial depois da derrota nas eleições ainda esta terça-feira, mas não vai contestar o resultado eleitoral, avança a agência Reuters.

O ministro das Comunicações do Brasil, Fabio Faria, disse à Reuters que Bolsonaro deve reunir-se com ministros do Supremo antes de falar ao país, acrescentando que o ainda presidente brasileiro não vai contestar os resultados.

Com 100% dos votos contados, Luiz Inácio Lula da Silva venceu as presidenciais de domingo por uma margem estreita, recebendo 50,9% dos votos, contra 49,1% para Jair Bolsonaro, que procurava obter um novo mandato de quatro anos.

Desde a madrugada de segunda-feira, grupos de camionistas bloquearam várias rodovias do país por não aceitarem o resultado das eleições.

Os camionistas alegam que houve fraude nas eleições presidenciais, posição que Bolsonaro defendia antes do sufrágio, pois considera, sem provas, que o sistema de votação eletrónica poderia ser manipulado.