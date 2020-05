Bolsonaro pede que empresários "joguem pesado" contra governador de São Paulo

© EPA

Por Lusa 15 Maio, 2020 • 07:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente brasileiro pediu na quinta-feira a empresários que "joguem pesado" contra o governador do estado de São Paulo, João Doria, que defende o isolamento social como medida para conter a disseminação do novo coronavírus.

"Um homem está a decidir o futuro de São Paulo. Está a decidir o futuro da economia do Brasil. Os senhores [empresários], com todo o respeito, têm de chamar o governador e jogar pesado, jogar pesado, porque a questão é séria. É guerra", disse Jair Bolsonaro, forte opositor do isolamento social, durante uma videoconferência com empresários e com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

João Doria, com quem Bolsonaro se tem confrontado nos últimos meses, impôs um confinamento parcial - como encerramento de comércios não essenciais -, no final de março aos cerca de 46 milhões de cidadãos daquele que é o estado mais rico e populoso do Brasil, e que se estenderá até 31 de maio.

O governador considera agora a adoção de um confinamento ainda mais rigoroso em São Paulo, que é o epicentro da doença no país, com 4.315 mortos e 54.286 casos confirmados.

Doria e uma dezena de outros governadores brasileiros anunciaram na quarta-feira que barbearias, salões de beleza e ginásios não reabrirão, apesar do decreto presidencial de Bolsonaro, que os incluiu numa lista de "atividades essenciais" a serem mantidas em funcionamento durante a pandemia.

"Mais uma vez, o Presidente Bolsonaro deixa de defender a saúde dos brasileiros para atacar quem está a trabalhar para proteger vidas. Prefere comícios, andar de 'jet ski', treinar tiros e fazer churrasco. Enquanto milhares de brasileiros morrem por coronavírus", escreveu Doria na quinta-feira, na rede social Twitter.

Governadores e prefeitos são livres para decidir sobre medidas contra o coronavírus no Brasil, de acordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impôs uma derrota a Bolsonaro, que diariamente pede à população que regresse ao trabalho, temendo o agravamento da crise económica no país.

O Brasil já ultrapassou os 200 mil casos confirmados da doença (202.918) e totaliza 13.993 óbitos.

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou quase 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19