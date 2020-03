Bolsonaro publicou decreto que autoriza cultos religiosos na quarentena

© Joedson Alves/EPA

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, considerou as atividades religiosas e das casas de apostas como serviços essenciais, apesar do combate à pandemia da covid-19, num decreto publicado esta quinta-feira.

Agora estes serviços podem ser oferecidos e passam a estar fora da quarentena decretada em alguns estados e cidades do Brasil devido à covid-19, embora o decreto tenha uma pequena ressalva indicando que o funcionamento destes estabelecimentos deverá obedecer as determinações do Ministério da Saúde.

O funcionamento de atividades religiosas vinha sendo limitado pelas medidas de combate ao novo coronavírus no Brasil para evitar aglomerações e reduzir a possibilidade de contágio.

Nas duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, onde vigora desde o início da semana uma quarentena, cultos religiosos chegaram a ser suspensos, mas foram autorizados após decisões judiciais nesse sentido.

Também estão na lista de serviços essenciais atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, produção, distribuição e comercialização de petróleo, pesquisas científicas, atividades de representação judicial e extrajudicial, serviços bancários e atividades médicas.

O Brasil registou oficialmente 2433 casos da covid-19, que já provocou 57 mortos no país, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde na quarta-feira.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22 mil

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com quase 260.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7503 mortos em 74 mil e 386 casos registados até quarta-feira.