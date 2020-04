Bolsonaro recomenda uso de remédio ainda não completamente testado

Noutros discursos recentes Bolsonaro chegou a chamar a pandemia de "gripezinha" © AFP

Jair Bolsonaro recomendou o uso da hidroxicloroquina no combate à pandemia de Covid-19, logo na primeira fase de contaminação.

Na sua terceira comunicação ao país em três semanas citou reuniões com médicos e investigadores para defender o uso de remédios à base do medicamento, apesar de não terem sido completamente testados e de haver relatos de efeitos secundários graves.

O discurso decorreu sob o 20º protesto consecutivo em dezenas de cidade, na forma de panelaço, aqueles ruidosos protestos populares à janela comuns no país, e no contexto de um braço-de-ferro de Bolsonaro com Luiz Henrique Mandetta, o seu ministro da Saúde, com o qual diverge sobre a política de isolamento social e o uso de cloroquina.

Noutros discursos recentes Bolsonaro chegou a chamar a pandemia de "gripezinha", a recomendar o regresso às aulas e a reabertura do comércio e a declarar não temer a doença por causa do seu passado de atleta.

O número de mortos na sequência do novo coronavírus no Brasil subiu nesta quarta-feira para 800, com um aumento recorde de 133 vítimas em 24 horas, informou o Ministério da Saúde horas antes de Bolsonaro se dirigir ao país.

De acordo com o novo balanço, a quantidade de casos registados também teve um crescimento significativo de 2,2 mil contágios, totalizando 15.927. O resultado representa um aumento de 16% em comparação ao dado anterior.

