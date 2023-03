Bolsonaro regressa esta quinta-feira ao Brasil

Jair Bolsonaro © Bruna Prado/AFP

Depois de três meses nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro tem regresso previsto ao Brasil esta quinta-feira, às 11h30, no horário de Lisboa.

Segundo o próprio, a intenção é "fazer política", "andar pelo país" e "empunhar a bandeira do conservadorismo brasileiro".

Bolsonaro, que voou para a Florida dois dias antes da posse do sucessor, Lula da Silva, volta num momento em que atravessa forte turbulência por causa do escândalo das joias sauditas. Não declarou um estojo com pedras preciosas no valor de três milhões de euros oferecido pelo rei do país do Médio Oriente e omitiu ter ficado na posse de um segundo. Depois de ser obrigado a devolver esse segundo estojo, soube-se da existência de um terceiro, escondido na casa de Nelson Piquet, seu notório apoiante.

Além disso, por causa do quase completo silêncio ao longo de seis meses desde a derrota eleitoral, observadores na imprensa brasileira notam que o ex-presidente volta menor politicamente.

Por outro lado, um eventual banho de multidão à chegada a Brasília deve ser vetado pela polícia local, com receio de novos incidentes na cidade depois dos ataques à sede dos três poderes, a 8 de janeiro.

A data do regresso de Bolsonaro, entretanto, não é aleatória: volta na véspera do 31 de março, data em que os militares costumam celebrar o golpe que deu origem à ditadura militar de 1964 a 1985. Durante o governo Bolsonaro, a data foi assinalada. O governo Lula, pelo contrário, já avisou, através do ministro da Defesa, que o golpe não será comemorado e estará até presente, via ministro dos Direitos Humanos, em manifestações contra aquela data.

Clubes militares Brasil afora, porém, devem festejar os 59 anos da ditadura e não é de excluir a presença de Bolsonaro numa dessas celebrações para medir o seu poder entre o exército, mesmo depois da derrota eleitoral.