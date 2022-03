Bolsonaro sai do hospital após ter sido internado devido a "desconforto"

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro © Evaristo Sa/AFP

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deixou, esta manhã, o Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, onde estava internado desde a noite de segunda-feira, para exames médicos, devido a "um desconforto", disse o ministro das Comunicações.

Jair Bolsonaro tinha sido hospitalizado na noite de segunda-feira, no HFA, em Brasília, depois de ter sentido um "desconforto", tal como já tinha informado o ministro Fábio Faria, citado pelo G1, portal de notícias da Globo.

De acordo com a imprensa brasileira, Bolsonaro, que estava previsto participar num evento do partido, sentiu um desconforto abdominal, tendo sido transportado para o hospital para realizar exames.

No início do ano, Bolsonaro esteve internado três dias no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, devido a uma obstrução intestinal.

Na ocasião, o médico que acompanha o presidente desde 2018, Antônio Luiz Macedo, disse que o problema tinha sido provocado por um camarão não mastigado corretamente.

Em 2018, Bolsonaro foi alvo de uma facada durante a campanha eleitoral e desde então, foi submetido a quatro cirurgias, segundo os médicos, relacionadas com aquele episódio, refere o G1.