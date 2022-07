Bolsonaro sobe aposta em publicidade na Globo para conseguir reeleição

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro © Joedson Alves/EPA

Por Cátia Carmo 04 Julho, 2022 • 17:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, aumentou em 75% o investimento em publicidade na Globo, a maior rede de televisão do país que também costuma ser alvo de ataques por parte do chefe de Estado. Esta aposta em publicidade no canal verificou-se entre janeiro e junho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, e tem como principal objetivo a reeleição em outubro deste ano.

Enquanto entre 1 de janeiro e 21 de junho do ano passado a Globo recebeu 6,5 milhões de reais (1,17 milhões de euros) líquidos pagos por publicidade em televisão, este ano recebeu 11,4 milhões de reais (2,05 milhões de euros), de acordo com os dados da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, a que o site noticioso brasileiro UOL teve acesso.

Na televisão, Bolsonaro tem dado prioridade às campanhas institucionais que ajudam a aumentar a sua popularidade ao mesmo tempo que mostram os seus feitos enquanto Presidente do Brasil.

Este ano de possível reeleição é também o único em que o Presidente investe mais dinheiro na Globo do que na Record e SBT, canais de televisão pelos quais Bolsonaro nutre maior simpatia.