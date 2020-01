Bolsonaro teme subida de preços do petróleo após ataque dos EUA no Iraque

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro © AFP

O Presidente brasileiro admitiu hoje que o ataque dos Estados Unidos da América (EUA) no Iraque, que matou o comandante da força de elite iraniana, afetará o preço do petróleo e poderá "complicar" o mercado de combustíveis no Brasil.

"Que vai ter impacto, vai. Agora, vamos ver o nosso limite aqui. Se subir (o preço dos combustíveis), que já está alto, pode complicar", afirmou o chefe de Estado à saída do Palácio da Alvorada, a sua residência oficial, em Brasília.

O Presidente brasileiro disse que avaliará, juntamente com o presidente da petrolífera estatal Petrobras, Roberto Castello Branco, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, os efeitos que a morte do comandante da força de elite iraniana Al-Quds, general Qassem Soleimani, poderá ter no mercado internacional de petróleo.

Jair Bolsonaro frisou que o seu Governo "não pode" regular os preços dos combustíveis, algo que foi tentado no passado, e enfatizou que a solução para controlar o aumento do preço do petróleo no Brasil é acabar com o monopólio da estatal Petrobras.

O Presidente do país sul-americano absteve-se de comentar a ação militar autorizada pelo seu homólogo norte-americano, Donald Trump, de quem Bolsonaro é um confesso admirador, e com quem fortaleceu relações desde que chegou ao poder, há um ano.