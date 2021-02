Bolsonaro troca presidente da Petrobras e coloca general no cargo

© AFP

Por Lusa 19 Fevereiro, 2021 • 23:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou esta sexta-feira uma troca na presidência da petrolífera estatal Petrobras, colocando no cargo o general Joaquim Silva e Luna, num momento de polémica acerca do aumento dos preços dos combustíveis no país.

"O Governo decidiu indicar o senhor Joaquim Silva e Luna para cumprir uma nova missão, como conselheiro de administração e presidente da Petrobras, após o encerramento do ciclo, superior a dois anos, do atual presidente, senhor Roberto Castello Branco", indicou Bolsonaro na rede social Twitter.

Na quinta-feira, o chefe de Estado já tinha adiantado que "algo iria acontecer" na maior empresa do país, mas sem dar pormenores.