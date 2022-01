Bombeiros combatem incêndio no parlamento sul-africano na Cidade do Cabo

© Marco Longari/AFP

Mais de 35 bombeiros estão a combater um incêndio que deflagrou este domingo na sede do parlamento sul-africano na Cidade do Cabo, disseram as autoridades.

O incêndio deflagrou por volta das 03h30 TMG (mesma hora em Lisboa), no terceiro andar do edifício, e alastrou à sala da Assembleia Nacional sul-africana, indicou o porta-voz dos serviços de emergência e bombeiros da Cidade do Cabo, Jermaine Carelse, aos meios de comunicação locais.

De manhã, eram visíveis uma espessa coluna de fumo e chamas a sair do edifício, no centro da cidade, acrescentou.

Ninguém ficou ferido no incêndio, de acordo com os seguranças do parlamento, indicou Carelse, adiantando que as chamas parecem ameaçar o telhado do edifício.

Em abril, um incêndio na Table Mountain, a icónica montanha que domina a cidade, destruiu vários tesouros na biblioteca da prestigiada Universidade da Cidade do Cabo.