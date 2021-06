Bombeiros tentam dominar fogo perto de estação ferroviária em Londres

Por TSF 28 Junho, 2021 • 14:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cerca de 70 bombeiros estão a tentar dominar um incêndio perto da estação ferroviária de Elephant & Castle, em Londres, avança o Corpo de Bombeiros de Londres, no Twitter.

Ten fire engines and around 70 firefighters are attending a fire at railway arches near to #ElephantCastle railway station. Please avoid the area and close all doors and windows https://t.co/L7YXgTDzE0 - London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

Os bombeiros pedem aos londrinos que evitem deslocar-se para aquela área e aconselha-os a fecharem todas as portas e janelas.

De acordo com a mesma fonte, três lojas que ficam debaixo dos arcos ferroviários a arder, bem como quatro carros e uma cabine telefónica que se encontram perto da estação.