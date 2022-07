Mais de 50 membros do governo de saída. Boris Johnson vai apresentar demissão ainda hoje

© AFP

Boris Johnson vai apresentar a demissão da liderança do partido Conservador esta quinta-feira, devendo manter-se no cargo de primeiro-ministro até ao outono, avança a BBC. No entanto, a Sky News adianta que o primeiro-ministro vai também ainda hoje demitir-se do cargo.

Depois de Boris Johnson ter recusado na quarta-feira os apelos de alguns dos seus ministros para que saísse do cargo, e de isso ter levado a que demitisse o secretário para a Habitação, Michael Gove, continuam as saídas no governo britânico. Pelo menos 53 membros do executivo deixaram as funções nas últimas horas, deixando o primeiro-ministro cada vez mais isolado.

Já esta quinta-feira, o ministro para a Irlanda do Norte, Brandon Lewis, demitiu-se em protesto contra a continuidade do primeiro-ministro. Decisão igual tomou a ministro da Educação nomeada há dois dias para o cargo.

Michelle Donelan apelou a Boris Johnson para que renunciasse "pelo bem do país" e do "partido", sublinhando que "ambos são mais importantes do que qualquer pessoa". Na carta de demissão, a governante afirmou ainda que o líder do governo colocou os ministros "numa situação impossível".

With great sadness I must resign from government. pic.twitter.com/tQUf5oVHAa - Michelle Donelan MP (@michelledonelan) July 7, 2022

A onda de demissões no governo britânico começou com a saída de dois pesos pesados, os ministros da Saúde, Sajid Javid, e das Finanças, Rishi Sunak, na terça-feira, na sequência de mais um escândalo, depois de Downing Street ter reconhecido que o primeiro-ministro tinha sido informado já em 2019 de antigas acusações contra Chris Pincher - responsável pela disciplina parlamentar que entretanto se demitiu na semana passada - mas que teria esquecido o assunto.

Na quarta-feira, também o ministro da Família e das Crianças, Will Quince, a vice-secretária de Estado para os Transportes, Laura Trott, e o secretário de Estado das Escolas, Robin Walker, apresentaram as suas demissões. Ao final do dia, mais de 40 membros do governo tinham dado esse passo, encorajando outros a tomar a mesma decisão já esta quinta-feira.

Apesar da debandada de membros do governo, Boris Johnson está decidido a ficar como primeiro-ministro, tendo afirmado que quer ficar no cargo para se concentrar nas "questões extremamente importantes" que o país enfrenta.

*Notícia em atualização