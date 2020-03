Boris Johnson confiante de que será possível levantar restrições dentro de 12 semanas

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido © EPA

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse esta quinta-feira acreditar ser possível levantar as atuais restrições relacionadas com a pandemia do coronavírus Covid-19 dentro de 12 semanas, mas instou os britânicos continuarem a seguir os conselhos de distanciamento social.



"Eu acredito que poderemos virar a maré nas próximas 12 semanas. E estou absolutamente confiante de que podemos eliminar o coronavírus neste país. Mas somente se dermos os passos que delineámos. E isso é vital, porque é assim que vamos reduzir o pico", afirmou, numa conferência de imprensa diária sobre a situação hoje em Downing Street, a residência oficial do chefe de governo britânico.

Johnson adiantou que foram iniciados testes de medicamentos num primeiro paciente com coronavírus no Reino Unido e que os investigadores científicos esperam iniciar testes clínicos para uma vacina dentro de um mês.

Porém, também avisou que vai demorar a controlar este vírus e pediu "disciplina" aos britânicos.

"É absolutamente vital que sigamos os conselhos que ouvimos nos últimos dias sobre ficar em casa se tiverem sintomas, se a família tiver sintomas, de evitar contactos desnecessários, evitando locais onde você pode ser infetado, os 'pubs', bares, restaurantes. Por favor, sigam todos os conselhos, trabalhem escrupulosamente em casa", exortou.

O governo britânico decretou o encerramento das escolas públicas em todo o país a partir de sexta-feira e aconselhou as pessoas a não frequentarem bares ou restaurantes para evitar contactos sociais desnecessários.

Determinou ainda um maior tempo de isolamento para agregados familiares com membros que tenham sintomas, de sete para 14 dias.

Em Londres, onde o número de casos é maior e as autoridades esperam que a crise se acentue nos próximos dias, o serviço dos transportes públicos foi reduzido e os supermercados começaram a racionar certos produtos devido ao excesso de compras por consumidores ansiosos.

De acordo com os dados disponíveis, o Reino Unido registou até agora 137 óbitos resultantes do coronavírus Covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.