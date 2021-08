Boris Johnson © Daniel Leal-Olivas/AFP

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, convocou uma reunião do gabinete interdepartamental de crise (COBR) para esta quinta-feira à tarde, na sequência das explosões perto do aeroporto de Cabul, anunciou o seu gabinete.

"O primeiro-ministro foi informado sobre a situação no aeroporto de Cabul e presidirá a uma reunião do COBR no final da tarde de hoje", disse o seu porta-voz.