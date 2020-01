Boris Johnson e Ursula Von Der Leyen reúnem-se em Londres para negociar Brexit

Além de Boris Johnson e Ursula Von Der Leyen, também Stephen Barclay e Michel Barnier, vão participar em parte da reunião © EPA

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recebe esta quarta-feira em Londres a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, devendo aproveitar para reiterar que pretende concluir as negociações para um novo acordo pós-Brexit até ao final do ano.

Esta é a primeira reunião pessoal entre os dois dirigentes desde a entrada em funções de Von Der Leyen em dezembro, e Boris Johnson deverá enfatizar a determinação do seu Governo em concluir as negociações com Bruxelas para um acordo de comércio livre "ambicioso" até ao final de dezembro.

Está previsto o Reino Unido sair da União Europeia (UE) a 31 de janeiro, mas o acordo de divórcio negociado por Boris Johnson com a UE em outubro passado garante um período de transição de 11 meses, em que se mantém a liberdade de circulação de pessoas, bens e serviços. A legislação para ratificar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), atualmente em debate na especialidade na Câmara dos Comuns, determina que não pode existir qualquer extensão do período de transição.

O primeiro-ministro britânico já fez saber que, para o futuro relacionamento com o bloco europeu, não quer um acordo de comércio livre baseado no alinhamento com as regras europeias para poder negociar com maior liberdade acordos com outros países.

O ministro britânico para o Brexit, Stephen Barclay, e o negociador da UE, Michel Barnier, vão participar em parte da reunião. Além do encontro, Ursula Van der Leyen vai dar uma palestra de manhã na universidade London School of Economics intitulada "Velhos amigos, novos começos: construindo outro futuro para a parceria UE-Reino Unido".