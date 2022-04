Boris Johnson foi a Kiev encontrar-se com Zelensky em visita surpresa

Boris Johnson e Volodymyr Zelensky

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reuniu-se este sábado com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky em Kiev, numa visita à capital ucraniana que não foi divulgada previamente, segundo uma imagem divulgada na rede social Twitter, pela embaixada ucraniana em Londres.

Na fotografia, Johnson e Zelensky surgem sentados à frente um do outro num gabinete junto às bandeiras de ambos os países, com a legenda "Surpresa".

Surprise pic.twitter.com/AWa5RjYosD - Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022

O adjunto de Zelensky, Andriy Sybyga, também partilhou na rede social Facebook uma fotografia do encontro entre os dois líderes, escrevendo que "a Grã-Bretanha lidera o apoio militar à Ucrânia, a coligação anti-guerra e as sanções contra o agressor russo".

Boris Johnson é o primeiro líder de um país do G7 - grupo que reúne as maiores economias mundiais - a visitar a Ucrânia desde o início da invasão russa, que começou a 24 de fevereiro.

