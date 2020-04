Boris Johnson hospitalizado dez dias após ter sido diagnosticado com Covid-19

O primeiro-ministro britânico foi internado para fazer análises. De acordo com fontes do gabinete de Boris Johnson, o líder do Governo britânico foi levado para um hospital, dez dias depois ter recebido um resultado positivo ao teste para o novo coronavírus.

A agência France Press cita o gabinete do primeiro-ministro, cuja fonte diz tratar-se de um passo de precaução e acrescenta que Boris Johnson fará mais testes.

Já a BBC menciona que o líder do Governo britânico apresentava "sintomas persistentes", tais como a febre, pelo que foi admitido na unidade de saúde.

Downing Street says Prime Minister Boris Johnson has been taken to hospital for tests after suffering from COVID-19