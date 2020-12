Boris Johnson já falou com Macron e diz ter informado OMS sobre "rápida natureza do contágio"

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson © Jessica Taylor/EPA

Boris Johnson revelou que já falou com o Presidente francês, Emmanuel Macron, esta segunda-feira, numa "conversa amistosa" e compreensiva, de ambos os lados. Acrescentou ainda que entende as "ansiedades" dos outros países, mas sublinhou que o risco de um camionista espalhar o vírus é "muito baixo".

Depois descansou os britânicos, afirmando que as cadeias de abastecimento dos supermercados estão "robustas" e garantiu que o seu governo falou com a OMS assim que soube do elevado nível de contágio desta nova estirpe de Covid-19.

"Espero que todos percebam que assim que fomos informados da rápida natureza do contágio, na sexta-feira à tarde, falámos com a Organização Mundial de Saúde e tomámos todas as medidas para impedir a propagação desta variante no Reino Unido. Mais de 500 mil pessoas no Reino Unido já foram vacinadas com a primeira dose", explicou o primeiro-ministro britânico.

A nova estirpe do coronavírus SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido, apresentada como mais contagiosa e que está a inquietar o mundo, já está a circular em vários países e territórios, dentro e fora da Europa, segundo as últimas informações.



Bélgica, Gibraltar (território britânico situado no extremo sul de Espanha e reivindicado por Madrid), Dinamarca e Austrália são os mais recentes países e territórios onde a nova variante do coronavírus responsável pela doença Covid-19 foi identificada, cuja presença já tinha sido confirmada anteriormente nos Países Baixos, Itália ou na África do Sul.

