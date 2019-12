Boris Johnson promete limitar a imigração caso vença eleições

"Sim, posso garantir que os números vão baixar, porque vamos conseguir controlar o sistema nesse sentido" © Toby Melville/Reuters

O primeiro-ministro britânico diz-se "nervoso" quanto à possibilidade de estreitar a vantagem na opinião pública até às eleições de quinta-feira, dia 12 de dezembro, mas apelou para que o deixem apresentar um plano "transformador" para o Brexit a 31 de janeiro, que irá diminuir a imigração.

"Sim, posso garantir que os números vão baixar, porque vamos conseguir controlar o sistema nesse sentido. O que não acho correto é não haver um controlo e um limite, que é o que Jeremy Corbyn e o Partido Trabalhista oferecem. Eles dizem que vão ter livre circulação."

Para isso, o líder britânico pretende definir três categorias: pessoas com talentos excecionais "como violinistas, físicos nucleares ou bailarinas", trabalhadores qualificados, e um terceiro grupo, que não terá automaticamente direito a ficar, mas que poderão permanecer por um tempo limitado para fazer "determinados trabalhos".

A quatro dia da ida às urnas que vai decidir entre dois partidos para decidir o futuro do processo de saída, Boris Johnson alegou, em entrevista à Sky News, que o Brexit "é a mudança mais radical e profunda para a administração" do Reino Unido. O chefe do Governo garantiu mais uma vez que concretizará a saída até 31 de janeiro, e vincou que o Brexit "é indispensável", um passo sem o qual "não se pode avançar".

Boris Johnson quer ganhar a maioria de 650 lugares no Parlamento, e argumenta que este é um Governo "muito dinâmico e ambicioso".

"As pessoas falam muito de confiança. Penso que a confiança foi quebrada neste país, tal como a confiança nos políticos. E isso foi feito por pessoas que durante os últimos três anos e meio prometeram o Brexit e não o concretizaram."

É por isso, diz Boris Johnson, que as eleições de quinta-feira serão tão importantes, de forma a conseguir "concertar um Parlamento dividido, e seguir em frente".



"Acredito que concluirmos o Brexit será algo absolutamente transformador para este país", preconizou o líder do Governo.

O "nervosismo" de Boris Johnson prende-se, segundo o governante, com uma "luta por cada voto", naquele que é um "momento crítico" para o Reino Unido. As sondagens, no entanto, dão motivos para sorrir ao líder dos conservadores: Boris Johnson tem uma percentagem de 46% contra 31% do Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn.