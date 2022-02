Boris Johnson revela haver "sinais de abertura diplomática", mas indicadores são "mistos"

© Olivier Hoslet/EPA

Por TSF 15 Fevereiro, 2022 • 15:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, utilizou as redes sociais para revelar que há "sinais de uma abertura diplomática", mas as informações sobre uma possível invasão russa "ainda não são encorajadoras".

"Há sinais de uma abertura diplomática com a Rússia, mas as informações que temos hoje não são encorajadoras", escreve o chefe do Executivo britânico no Twitter.

Boris Johnson revela que existem "hospitais de campanha russos a serem construídos na Bielorrússia, junto da fronteira com a Ucrânia". Os britânicos interpretam esta ação como "uma preparação para uma invasão".

There are signs of a diplomatic opening with Russia, but the intelligence we are seeing today is not encouraging.



We have a tough package of sanctions ready if Russia chooses war.



We maintain that diplomacy and de-escalation is the only way forward. pic.twitter.com/JHveOHxIko - Boris Johnson (@BorisJohnson) February 15, 2022

"Existem mais batalhões a aproximarem-se mais da fronteira com a Ucrânia. Estamos a ver sinais mistos", acrescentou Boris Johnson.

O primeiro-ministro do Reino Unido garante ter um "duro pacote de sanções prontos para o caso de a Rússia escolher a guerra", ainda que mantenha que o caminho a seguir é o da diplomacia e do apaziguamento.