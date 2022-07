Borrell saúda "mensagem clara" de rejeição na União Europeia a recurso de canal russo

© Stephanie Lecocq/AFP

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, saudou esta quarta-feira a "mensagem importante e clara" do Tribunal Geral da União Europeia (UE) pela rejeição de um recurso apresentado pelo canal de informação RT France (ex-Russia Today), controlado pelo Kremlin.

"Uma mensagem importante e clara do Tribunal Geral da União Europeia hoje: não há lugar na UE para a manipulação que justifique a guerra de agressão da Rússia" contra a Ucrânia, reagiu o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, numa publicação na rede social Twitter.

"O nosso trabalho no sentido de uma maior resiliência contra a manipulação e interferência de informação estrangeira continua", adiantou Josep Borrell.

O Tribunal Geral da União Europeia rejeitou esta quarta-feira um recurso apresentado pelo canal de informação RT France (ex-Russia Today), controlado pelo Kremlin (Presidência russa), contra a suspensão de difusão decidida no quadro das sanções europeias contra Moscovo.

Num acórdão hoje divulgado, o tribunal considera que a "interdição temporária e reversível" de emissões do RT France, a filial francesa do canal noticioso internacional russo, não coloca em causa a liberdade de expressão, como alegava a estação, e é "proporcional", na medida em que é "adequada e necessária" com vista ao cumprimento do objetivo das medidas restritivas impostas pela UE contra a Rússia pela sua agressão militar à Ucrânia.

Acusados de serem instrumentos de desinformação e propaganda do Kremlin, os meios de comunicação Sputnik e RT, incluindo a sua versão francesa RT France, estão proibidos, desde 2 de março, de transmitir na UE, quer na televisão, quer na Internet, tendo o RT France decidido contestar a suspensão das emissões junto do Tribunal de Justiça, argumentando que violava a liberdade de expressão, contrariando a legislação comunitária.

O RT France já anunciou que vai recorrer desta decisão junto do Tribunal de Justiça da UE.