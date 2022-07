Borrell: "Vamos discutir o aumento do apoio militar à Ucrânia"

Josep Borrell © Boris Pejovic/EPA

Os 27 iniciam esta segunda-feira o debate sobre o sétimo pacote de sanções a Moscovo, numa altura em que se intensificam as vozes criticas na União Europeia contra a aplicação de medidas contra a Rússia. O Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança e Defesa, Josep Borrell, contraria as alegações de que há um efeito ricochete sobre os preços do petróleo.

"Algumas pessoas dizem, por exemplo, que a procura de petróleo fez aumentar o preço (...), mas vejam o gráfico desde que [a 31 de maio] adotámos o embargo ao petróleo russo", desafiou Borrell, sublinhando que "os preços têm vindo a diminuir".

"Por isso, gostaria que as pessoas pusessem números sobre os argumentos [e] Seria bom que justificassem com provas, porque se não, cada um diz o que entender", criticou, contrariando os críticos das medidas punitivas contra Moscovo.

"Não me parece que tenha sido um erro, era o que tínhamos de fazer, e vamos continuar a fazer", vincou o chefe da diplomacia, considerando que as sanções estão mais do que justificadas.

"A Rússia continua a bloquear o trigo ucraniano. Estão a queimá-lo, a destruí-lo. E continuam a levar a cabo uma guerra de atrito, com bombardeamentos indiscriminados contra qualquer tipo de infraestrutura civil, matando pessoas inocentes. Isto é algo que é uma tragédia", afirmou.

Na reunião desta segunda-feira, os 27 vão discutir "o aumento do apoio militar à Ucrânia", disse Borrell expressando "a certeza de que os ministros chegarão a um acordo político sobre isso".

A reunião contará com a participação, por videoconferência, do ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba.

Na agenda da reunião, o Alto Representante destacou ainda o debate sobre relações entre a UE e a América Latina e as Caraíbas, e a diplomacia digital.

Os ministros vão também discutir "a manipulação de informações e ingerências por parte de agentes estrangeiros, a situação na República Democrática do Congo, um eventual Conselho de Associação UE-Israel, a próxima reunião ministerial entre a UE e a Liga dos Estados Árabes e a situação no Sri Lanka e na Tunísia".

