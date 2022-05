BP regista prejuízo de 19.385 milhões de euros no 1.º trimestre de 2022

© Paul Ellis/AFP

A BP registou um prejuízo de 20.384 milhões de dólares (19.385 milhões de euros) no primeiro trimestre, contra um lucro de 4.667 milhões de dólares (4.438 milhões de euros) no mesmo período de 2021, foi esta terça-feira anunciado.

Os resultados respondem à "volatilidade dos mercados energéticos e aos trágicos acontecimentos na Ucrânia", disse o CEO (Chief Executive Officer) da companhia petrolífera BP, Bernard Looney, que salientou que a empresa se tem concentrado em fornecer "a energia de que os clientes necessitam".

A perda antes de impostos foi de 17.540 milhões de dólares no trimestre, em comparação com um lucro antes de impostos de 6.542 milhões de dólares nos primeiros três meses de 2021, afirma a BP num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres.

As receitas totais nos primeiros três meses do ano atingiram 51.220 milhões de dólares, mais 40,3% do que no mesmo período do ano passado, acrescentou a empresa, que reporta os seus resultados em dólares porque essa é a moeda em que o petróleo bruto é comercializado.

O forte crescimento das receitas foi impulsionado pela atividade "excecional" de comércio de petróleo e gás no trimestre.

As compras no período totalizaram 27.808 milhões de dólares, mais 77,6%, enquanto as despesas de produção totalizaram 6.975 milhões de dólares entre janeiro e março, mais 1,7% do que um ano antes.

De acordo com a empresa, as despesas de distribuição e administração foram de 3.080 milhões de dólares, mais 17,7% do que no primeiro trimestre do ano passado.

A dívida da BP caiu para 27.500 milhões de dólares, enquanto a empresa anunciou uma recompra de 2.500 milhões de dólares em ações.

"A dívida líquida caiu pelo oitavo trimestre consecutivo. Estamos a investir com disciplina para fazer avançar a nossa estratégia, fazendo progressos significativos até agora este ano", disse o diretor financeiro da empresa, Murray Auchincloss.