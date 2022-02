Braço de ferro entre França e Mali instala-se na campanha presidencial francesa

Emmanuel Macron, presidente francês © Yoan Valat/EPA

Por Lígia Anjos 03 Fevereiro, 2022 • 16:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Faltam 65 dias para a primeira volta das eleições presidenciais francesas. Emmanuel Macron ainda não se apresentou oficialmente como candidato e enfrenta várias crises internacionais. Ao lado do dossier da Ucrânia, o chefe de Estado vive um braço de ferro com a junta do Mali. Manter ou retirar as forças francesas de Bamako? A questão instalou-se na campanha eleitoral.

Depois da expulsão do embaixador francês no país africano pela junta maliana, a questão da presença militar francesa no Mali instalou-se na campanha presidencial francesa. Muitas vozes levantam-se e em França a maioria dos candidatos presidenciais pedem a saída das forças tricolores. Emmanuel Macron quer esperar alguns dias para encontrar uma resposta comum com os parceiros europeus.

Ouça a reportagem da TSF por Lígia Anjos 00:00 00:00

Tempo perdido, apontam os adversários que vão estar nos próximos dias num debate no Parlamento. Tanto à direita como à esquerda, todos concordam com a retirada das forças francesas no Mali.

Marine Le Pen propõe, por exemplo, repatriar os soldados tricolores para o Chade. A expulsão do embaixador francês é para a candidata de extrema-direita uma "humilhação". A candidata da União Nacional pede reciprocidade, mas o problema é que há dois anos que não existe embaixador do Mali em Paris. Valérie Pécresse cometeu a mesma gralha. A candidata d"Os Republicanos pede, também ela, a partida dos militares franceses, como forma de exigir respeito.

Este também é o pedido do candidato ecologista Yannick Jadot. "Primeiro, peço que a França obtenha, por parte do Governo maliano, uma decisão quanto à presença francesa no país. Em segundo lugar, os nossos militares devem permanecer nos quartéis e preparar a retirada para outros países da região. Fomos para o Mali a pedido do Governo maliano e está fora de questão ficar lá contra a vontade do executivo maliano", defendeu.

Posição defendida pelo candidato da França Insubmissa, Jean-Luc Mélénchon. Os candidatos ao Eliseu são muito menos faladores quando questionados quanto à fórmula para continuar a luta contra o terrorismo no Sahel.