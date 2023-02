Brasil confirma caso de "vaca louca" e suspende exportações para a China

© Fethi Belaid/AFP (arquivo)

O Governo brasileiro confirmou esta quinta-feira a deteção de um caso de "vaca louca" no estado do Pará e anunciou a suspensão da exportação de carne bovina para a China.

"Seguindo o protocolo sanitário oficial, as exportações para a China serão temporariamente suspensas a partir desta quinta-feira ", lê-se, em comunicado divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil.

O animal, criado em pasto, sem ração, foi abatido e sua carcaça incinerada no local, indicou o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, acrescentando que já comunicou o caso à Organização Mundial de Saúde Animal (OMAS) e que as amostras foram enviadas para o laboratório referência da instituição em Alberta, no Canadá.

"Todas as providências estão sendo adotadas imediatamente em cada etapa da investigação e o assunto está sendo tratado com total transparência para garantir aos consumidores brasileiros e mundiais a qualidade reconhecida da nossa carne", garantiu o ministro da pasta, Carlos Fávaro.

O Brasil, uma dos maiores exportadores de carne bovina do mundo, tem no mercado chinês mais da metade das vendas de exportações neste segmento.

No total, o Brasil exportou o equivalente a 12,34 mil milhões de euros de carne bovina em 2022, um aumento de 42% em relação a 2021.