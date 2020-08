Brasil regista 1437 mortes e 57.152 infeções de Covid-19 nas últimas 24 horas

Manaus © AFP

O Brasil registou 1437 mortes e 57.152 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo a mais recente atualização de dados realizada esta noite pelo Ministério da Saúde brasileiro.

Ao todo, o país registou 97.256 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 2.859.073 casos confirmados de Covid-19.

São consideradas recuperadas 2.020.637 pessoas, enquanto 741.180 doentes permanecem a receber acompanhamento médico, segundo o Executivo brasileiro.

A doença está presente em 98,2% dos municípios brasileiros, ou seja, foi detetada em 5503 cidades de um total de 5570.

O Governo brasileiro anunciou que 3.627 municípios (65,1%) já notificaram óbitos provocados pela covid-19.

Um consórcio de empresas de comunicação social que também divulga os números da pandemia diariamente no Brasil anunciou que o país somou 54.685 casos da doença no último dia, atingindo um total de 2.862.761 infeções.

Nas últimas 24 horas, este consórcio confirmou 1322 mortes devido ao novo coronavírus, contabilizando agora um total de 97.418 óbitos.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, manter medidas de proteção instituídas de forma liminar a favor dos povos indígenas, que incluem a instalação de uma sala de situação para a gestão de ações de combate à pandemia entre estes povos.

O Governo brasileiro terá de elaborar um plano sobre barreiras sanitárias em terras indígenas e combate à Covid-19, e garantir que os indígenas tenham acesso à saúde, independentemente de viverem em áreas reconhecidas como reserva indígena ou não.

As ações de saúde foram determinadas em julho pelo juiz do STF Luís Roberto Barroso em resposta a um pedido feito pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e seis partidos da oposição. Hoje, este pedido foi avaliado pelos restantes juízes do STF.

Segundo a Articulação dos Povos Indígenas, atualmente são 21.646 os indígenas contaminados pelo novo coronavírus, tendo-se registado 623 mortes em 148 povos afetados no Brasil.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 701 mil mortos e infetou mais de 18,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

