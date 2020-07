Brasil regista 41 mil casos de Covid-19 e 1367 mortes em 24 horas

São Paulo © EPA

O Brasil registou 41.008 casos e 1367 mortes provocadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo informações divulgadas esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde do país.

Desde o final de fevereiro, quando foi anunciada a primeira infeção pelo novo coronavírus no país, o Brasil acumula 2.159.654 casos e 81.487 óbitos associados à Covid-19.

O Governo brasileiro adiantou que 1.465.970 pessoas já foram consideradas recuperadas da doença e outras 612.197 estão sob acompanhamento.

Um consórcio de empresas de comunicação social que também divulga os números da pandemia recolhidos junto das secretarias de saúde dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal informou que o país somou 1.346 mortes associadas à Covid-19 no último dia, atingindo um total de 81.597 óbitos.

Os novos casos confirmados da doença em 24 horas chegaram a 44.887, havendo um total de 2.166.532 pessoas já infetadas no país, segundo os dados deste consórcio.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, infetado pelo novo coronavírus, declarou esta quarta-feira que aguarda o resultado de um novo exame para saber se ainda está infetado ou se já está curado e pode deixar o isolamento social.

No final da tarde, o chefe de Estado saiu da sua residência oficial em Brasília, o Palácio do Alvorada, para conversar com um pequeno grupo de apoiantes e fez uma transmissão ao vivo na rede social Facebook.

Jair Bolsonaro disse estar saudável, mas condicionou o seu "retorno à normalidade" ao resultado deste novo exame cujo resultado deverá receber na quarta-feira.

"Se Deus quiser, será negativo (...). Eu fiz exame agora, amanhã [quarta-feira] cedo sai o resultado", afirmou Bolsonaro, que usava máscara e cumpriu o distanciamento social.

O país sul-americano, que está entre os mais afetados pela pandemia no mundo, autorizou um ensaio clínico para o desenvolvimento de duas vacinas contra a Covid-19, criadas pela farmacêutica norte-americana Pfizer num consórcio com a empresa alemã BioNTech.

A autorização foi concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão de controlo tutelado pelo Governo brasileiro, e divulgada no Diário Oficial da União.

O Brasil já está a realizar testes de um imunizante produzido pela Universidade de Oxford e a empresa farmacêutica AstraZeneca e outra vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 610 mil mortos e infetou mais de 14,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

