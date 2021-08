Brasil regista mais 910 mortos e 37 mil novos casos de Covid

O sudeste do país tem sido o mais fustigado pela doença © Joedson Alves/EPA

O Brasil registou 910 mortos e 37 582 novos casos de contágio por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o site oficial das autoridades de saúde do país, onde a estirpe delta tem vindo a progredir.

De acordo com a atualização diária oficial da situação pandémica, o Brasil regista um acumulado de 556 370 mortos e 19,9 milhões de casos confirmados até hoje, com 18,6 milhões de pessoas recuperadas da doença.

Com uma população de mais de 210 milhões de habitantes, o sudeste do país tem sido o mais fustigado pela doença, com cerca de 260 mil óbitos acumulados, na maioria em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Embora os números mostrem que a pandemia está lentamente a perder força no país, o Governo brasileiro divulgou dados que mostram uma progressiva ascensão da variante delta, mais infecciosa do que as outras mutações do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4 202 179 mortos em todo o mundo, entre mais de 196,5 milhões de casos de infeção pelo oronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

