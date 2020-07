Brasil regista mais de 78 mil mortos e 2,07 milhões de infetados com Covid-19

Rio de Janeiro © AFP

O Governo brasileiro informou no sábado que a pandemia da Covid-19 provocou 78.772 mortos e 2.074.860 infeções no país desde 26 de fevereiro, quando o primeiro caso foi registado no país.

Um portal com dados atualizado pelo Ministério da Saúde brasileiro confirmou 921 mortes e 28.532 novos casos de Covid-19 em 24 horas.

O mesmo levantamento informou que 1.342.362 pessoas já recuperaram da doença e 653.726 ainda estão sob acompanhamento.

Um consórcio de empresas de comunicação social que também divulga os números da pandemia recolhidos junto das secretarias de saúde dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal informou que o país somou 26.549 casos no último dia, havendo um total de 2.075.246 pessoas já infetadas pela doença no país.

Segundo este consórcio, nas últimas 24 horas foram registadas 885 mortes associadas à Covid-19, atingindo um total de 78.817 óbitos.

O estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil, com cerca de 46 milhões de habitantes, continua a ser a região com o maior número de infeções (412.027) e mortes (19.647).

Em número de casos, o estado do Ceará, no nordeste do país, é o segundo mais impactado, com 146.544 infeções, seguido pelo Para, com 136.947 casos, que hoje ultrapassou o Rio de Janeiro (135.230).

Já em número de mortos, o Rio de Janeiro continua a ser o segundo estado brasileiro mais afetado, com 11.919 mortes, seguido pelo Ceará (7173) e Pará (5478).

O estado brasileiro de Santa Catarina, no sul do país e na fronteira com a Argentina, começou a adotar novas medidas restritivas de confinamento hoje, depois de atingir um recorde diário de mortes por covid-19 na véspera.

Num decreto extraordinário publicado na noite de sexta-feira, Santa Catarina, que véspera registou 59 mortes, impôs novas medidas de isolamento social em 111 de seus 295 municípios, começando com a proibição do movimento de pessoas em espaços públicos.

Santa Catarina, com extensão semelhante à da Hungria e com quase 7,2 milhões de habitantes, foi um dos estados com menor mortalidade e hospitalizações graves causadas pela pandemia no Brasil.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 596 mil mortos e infetou mais de 14 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

