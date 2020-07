Brasil restringe entrada de estrangeiros até final de julho

Rio de Janeiro © EPA

O Governo brasileiro estendeu em 30 dias a proibição da entrada de estrangeiros no país, informou uma portaria publicada na noite de terça-feira, numa edição extra do Diário Oficial da União.

"Fica restringida, pelo prazo de 30 dias, a entrada no país de estrangeiros de qualquer nacionalidade, por rodovias, por outros meios terrestres, por via aérea ou por transporte aquaviário", diz a portaria editada pelo Governo brasileiro.

A restrição de entrada imposta a estrangeiros no país, estendida pela nova decisão até 30 de julho, está entre as medidas adotadas pelas autoridades locais para diminuir a proliferação do novo coronavírus.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (mais de 1,4 milhões de casos e 59.594 óbitos), depois dos Estados Unidos da América.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 507 mil mortos e infetou mais de 10,37 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

